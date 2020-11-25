İzmir'de feci olay! Küfür ettiği için kendisini uyaran genci vurdu
İzmir'de bir apartman dairesinde tek başına yaşayan Yaşar G. (70), Tolga Taşkaner (29) ile küfürlü konuşması üzerine tartıştı. Tartışma büyümesi üzerine Yaşar G., Taşkener'e ardı ardına ateş etti.
GÜNDEM 25.11.2020, 21:55
Taşkaner, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanırken olaya şahit olan apartman sakinleri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada, silahlı saldırgan Yaşar G., suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tolga Taşkaner'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan Tolga Taşkaner'i ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, vatandaşlar tarafından suç aleti ile birlikte etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.
Öte yandan, tek başına yaşayan Yaşar G.'nin evde ve apartmanda sürekli küfürlü konuştuğu, birçok komşusunun ise bu nedenle Yaşar G.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Tolga Taşkaner'in hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Öte yandan Tolga Taşkaner'i ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, vatandaşlar tarafından suç aleti ile birlikte etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.
Öte yandan, tek başına yaşayan Yaşar G.'nin evde ve apartmanda sürekli küfürlü konuştuğu, birçok komşusunun ise bu nedenle Yaşar G.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Tolga Taşkaner'in hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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