İzmir'de fabrika yangını ekipler! Müdahale ediyor

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Atatürk Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında iş yerinde bulunan 6 işçi tahliye edildi, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

