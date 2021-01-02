Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre İzmir'de deprem oldu.

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen depremin 4.0 büyüklüğünde olduğunu kaydedildi.

Saat 05:25'te gerçekleşen depremin yerin 6.8 km derinliğinde meydana geldiğini bildirildi.



#DepremBüyüklük : 4.0 (Mw)Yer : Ege Denizi, 19.49 km. Urla (Izmir)Tarih-Saat : 02.01.2021, 05:25:24 TSİEnlem : 37.9336 NBoylam : 26.6623 EDerinlik : 6.84 kmDetay : https://t.co/HXGPvwOdCB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 2, 2021



#DepremBüyüklük : 4.0 (Mw)Yer : Ege Denizi, 19.49 km. Urla (Izmir)Tarih-Saat : 02.01.2021, 05:25:24 TSİEnlem : 37.9336 NBoylam : 26.6623 EDerinlik : 6.84 kmDetay : https://t.co/HXGPvwOdCB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 2, 2021

