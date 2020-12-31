Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi verilerine göre İzmir'de deprem oldu.

AFAD tarafından kaydedilen bilgilere göre İzmir Seferihisar'da gerçekleşen depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Saat saat 03:51'de gerçekleşen depremin yerin 10.63 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.



#DepremBüyüklük : 3.9 (Mw)Yer : Ege Denizi, 23.24 km. Seferihisar (Izmir)Tarih-Saat : 31.12.2020, 03:51:27 TSİEnlem : 37.8321 NBoylam : 26.7648 EDerinlik : 10.63 kmDetay : https://t.co/3t9m2OnW75@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2020



#DepremBüyüklük : 3.9 (Mw)Yer : Ege Denizi, 23.24 km. Seferihisar (Izmir)Tarih-Saat : 31.12.2020, 03:51:27 TSİEnlem : 37.8321 NBoylam : 26.7648 EDerinlik : 10.63 kmDetay : https://t.co/3t9m2OnW75@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2020

