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İzmir'de çöken binanın öncesi ve sonrası
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 31.10.2020, 00:13
İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde çöken bir binanın önceki ve deprem sonrası görüntüleri paylaşıldı.
CNN TÜRK'e katılan İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Çelik, çöken bina üzerinden şu değerlendirmeleri yaptı:
"Zemin kattaki duvarların olmadığı yerde tamamen pencereler var. Bu bizim yumuşak kat dediğimiz problemi ortaya çıkarıyor. 4-5 katlı binalarda bu çok yapılır. Binanın bu katı bir şekilde duvarların süreksizliği nedeniyle zayıf hale geliyor. Binanın yük taşımasına sebep oluyor. Bu tür sistemler güney Avrupa'daki pek çok şehirde karşılaşılan sistemlerden birisi. Çok önemli bir düzensizlik durumu ortaya çıkıyor. Bu tür katlara bazıları 'bomba kat' ismini veriyor. Çünkü burada bina kapasitesini yitirdiği an göçmeye başlıyor. Çoğu zaman bir sorun binanın yıkılması için sebep oluyor. Binanın içerisindeki taşıyıcı elemanların düzenli olmadığı sonucu ortaya çıkabilir"
CNN TÜRK'e katılan İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Çelik, çöken bina üzerinden şu değerlendirmeleri yaptı:
"Zemin kattaki duvarların olmadığı yerde tamamen pencereler var. Bu bizim yumuşak kat dediğimiz problemi ortaya çıkarıyor. 4-5 katlı binalarda bu çok yapılır. Binanın bu katı bir şekilde duvarların süreksizliği nedeniyle zayıf hale geliyor. Binanın yük taşımasına sebep oluyor. Bu tür sistemler güney Avrupa'daki pek çok şehirde karşılaşılan sistemlerden birisi. Çok önemli bir düzensizlik durumu ortaya çıkıyor. Bu tür katlara bazıları 'bomba kat' ismini veriyor. Çünkü burada bina kapasitesini yitirdiği an göçmeye başlıyor. Çoğu zaman bir sorun binanın yıkılması için sebep oluyor. Binanın içerisindeki taşıyıcı elemanların düzenli olmadığı sonucu ortaya çıkabilir"
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