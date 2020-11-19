İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 19 Kasım 2020 hava durumu tahmini

Türkiye'nin Ege bölgesinde yer alan İzmir'de bugün hava sıcaklığı kaç derece? İzmir için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminleri ne? İzmir'de sıcaklık, nem ve rüzgar değerleri nasıl seyrediyor? 5 günlük hava tahminleri nasıl? Hafta sonunda hava güneşli mi olacak? Ayrıntılar haberin devamında...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den elde edilen bilgilere göre İzmir'da bugün çok bulutlu gün yaşanıyor. Güne yağış ile başlayan İzmir'de anlık olarak 13°C olan gün sıcaklığı yaşanıyor. Yağışların gün boyu süreceği İzmir'de metrekareye 6 ila 20 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.



Gün boyu hissedilen en yüksek sıcaklık 15°C'ye kadar çıkacak. Havadaki nem oranı yüzde 75-80 aralığında seyredecek. Havadaki basınç oranı ise 1014,9 hPa seviyesinde. Anlık olarak 14 km/sa hızında rüzgarın estiği İzmir'de makismum rüzgar hızı gün boyu 26 km/sa hıza çıkacak.



İzmir'de deniz suyu sıcaklığı karaya göre daha yüksek seviyelerde seyrediyor. Dikili, Konak ve Çeşme'de 19°C olan deniz suyu sıcaklığı Kuşadası'nda 21°C'ye çıkıyor.

