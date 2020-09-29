İzmir'de bir evde tüp patladı!
İzmir'in Bornova ilçesinde, bir evin teras katındaki tüpün patlaması sonucu evde hasar meydana geldi.
GÜNDEM 29.09.2020, 08:46
Bornova'nın Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada, Yasin Yaşar'a ait teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı. O sırada dairede ailesiyle beraber uyuyan Yaşar, binayı terk etti.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sonucunda, evde maddi hasar meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı. O sırada dairede ailesiyle beraber uyuyan Yaşar, binayı terk etti.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sonucunda, evde maddi hasar meydana geldi.
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