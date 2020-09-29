İzmir'de bir evde tüp patladı!

Bornova'nın Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada, Yasin Yaşar'a ait teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı. O sırada dairede ailesiyle beraber uyuyan Yaşar, binayı terk etti.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sonucunda, evde maddi hasar meydana geldi.

