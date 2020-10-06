İzmir'de asit tankı yarıldı! Yaralı işçiler var
İzmir’de bulunan Petkim içerisindeki HCL Asit Tankı'nın yarılması sonucu işçiler yaralandı.
GÜNDEM 06.10.2020, 00:29
İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Petkim içerisindeki HCL Asit Tankı yarıldı. Tank içerisindeki asitler 3 işçinin üzerine döküldü. Hastanelere kaldırılan işçiler tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 21.00 sıralarında Petkim içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, HCL Asit Tankının yarılması sonucu içerisinde bulunan asit madde 3 işçinin üzerine döküldü.
Durumu gören diğer işçiler tarafından 112 Acil Servisine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan Cem C., ve Mahmut Ç., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Ümit G., ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Öte yandan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne akın eden yaralıların yakınlarının hastanede endişeli bekleyişleri devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 21.00 sıralarında Petkim içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, HCL Asit Tankının yarılması sonucu içerisinde bulunan asit madde 3 işçinin üzerine döküldü.
Durumu gören diğer işçiler tarafından 112 Acil Servisine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan Cem C., ve Mahmut Ç., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Ümit G., ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Öte yandan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne akın eden yaralıların yakınlarının hastanede endişeli bekleyişleri devam ediyor.
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