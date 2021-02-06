İzmir’de art arda korkutan depremler

Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesine yakınlıktaki bölgede saat 19.09 itibarıyla deprem meydana geldi. Deprem İzmir’in sahil kesimlerinde hissedildi.

AFAD, depremin şiddetini 4.1 olarak, derinliğini 39.87 km olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.2 derinliğini 8.4 km olarak açıkladı.



İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 21:22’de yerin 7.03 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu duyurdu.

