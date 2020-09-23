İzmir'de acı olay! Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz Uçaner (50), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
GÜNDEM 23.09.2020, 00:36
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Kaza saat 22.30 sıralarında Yeşillik Caddesi D-300 karayolu üzerinde meydana geldi. Ali C. (56) yönetimindeki 07 BLH 28 plakalı otomobil seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz Uçaner'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Cengiz Uçaner metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalesinin ardından Cengiz Uçaner Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Cengiz Uçaner'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücü Ali C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla, ilgili soruşturma sürüyor.
Çarpmanın etkisiyle Cengiz Uçaner metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalesinin ardından Cengiz Uçaner Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Cengiz Uçaner'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücü Ali C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla, ilgili soruşturma sürüyor.
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