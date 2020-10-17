İzmir'de acı kaza! 1 ölü 1 yaralı
İzmir'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
GÜNDEM 17.10.2020, 04:51
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
İzmir'de Adem B'nin kullandığı otomobil, Ege Caddesi'nde yola çıktığı sırada Fatih Solmaz (34) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve Tolga Dede (30) yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Solmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Dede, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken kaza yerine gelen Solmaz’ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.
İzmir'de Adem B'nin kullandığı otomobil, Ege Caddesi'nde yola çıktığı sırada Fatih Solmaz (34) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve Tolga Dede (30) yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Solmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Dede, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken kaza yerine gelen Solmaz’ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.
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