İzmir'de 16 yaşındaki genç ani rahatsızlığın ardından vefat etti
İzmir'de evde yemek yedikten sonra rahatsızlan Eralp K. (16),ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
GÜNDEM 06.10.2020, 06:49
İzmir'in Bornova ilçesinde evde yemek yedikten sonra rahatsızlan Eralp K. (16),ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eralp K.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı
Olay, Karacaoğlan Mahallesi 6205/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Eralp K., akşam saatlerinde evde yemek yedikten fenalaştı. Babasının müdahalesinin ardından durumun sağlık ekiplerine bildirilmesiyle Eralp K. ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kalbi duran Eralp K.'ya sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan Eralp K.'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Eralp K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, gencin spor salonuna gittiği belirledi.
Olay, Karacaoğlan Mahallesi 6205/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Eralp K., akşam saatlerinde evde yemek yedikten fenalaştı. Babasının müdahalesinin ardından durumun sağlık ekiplerine bildirilmesiyle Eralp K. ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kalbi duran Eralp K.'ya sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan Eralp K.'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Eralp K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, gencin spor salonuna gittiği belirledi.
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