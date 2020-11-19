İzmir Valisinden çarpıcı açıklama! Depremle vakalarda korkunç artış

30 Ekim'deki depremin ardından yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vakası sayısında büyük artış gözlendiğini bildiren Vali Yavuz Selim Köşger, yeni tedbirlerin alındığını ifade etti.

Beraberindeki yetkililerle Bornova ilçe merkezinde Kovid-19 denetimine katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, esnafa uyarılarda bulundu.

Vali Köşger, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayılarının arttığını hatırlatarak "Hafta sonu sokağa çıkma ile ilgili kısıtlamalar ve bazı esnafa, çalışma saatleriyle ilgili kısıtlamalar getirildi. Biz de Bornova ilçemizde, çarşıda bu kısıtlamalarla ilgili hem vatandaşlarımızda farkındalığı artırmak hem de yapılan işleri yerinde görmek amacıyla denetimler yaptık." dedi.

Depremin ardından artışVali Köşger, depremin ardından İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısının hızlı artış gösterdiğini belirtti. Köşger, konuşmasına şu şekilde devam etti;

"İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısı 2-3 haftalık bir süre zarfında 3'e katlanmış durumda. Bu, biraz depremin olduğu anda pozitif veya temaslı vatandaşlarımızın sokağa çıkmasıyla alakalı. Bundan dolayı biz bu sonucu tahmin edebiliyorduk. Yani bu şunu gösteriyor, kurallara riayet ettiğimiz sürece kısa sürede bunu tekrar minimize edebiliriz. Kurallara uyulması sonucunda depremden önce İzmir Türkiye'deki en iyi 10 il arasındaydı ve biz onu korumaya çalışıyorduk ama maalesef depremin ardından vaka sayılarında bir patlama gerçekleşti."

