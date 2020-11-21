İzmir Valisi Köşger koronavirüse yakalandı
Deprem sonrasında kentteki koronavirüs vakası ile ölüm sayısının 3 kat arttığını söyleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada Covid-19'a yakalandığını söyledi.
GÜNDEM 21.11.2020, 20:14
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli İzmirliler, Kıymetli dostlar; Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun." ifadelerini kullandı.
Değerli İzmirliler,Kıymetli dostlar;Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun.
— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) November 21, 2020
Değerli İzmirliler,Kıymetli dostlar;Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun. — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) November 21, 2020
Değerli İzmirliler,Kıymetli dostlar;Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun.
— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) November 21, 2020
Değerli İzmirliler,Kıymetli dostlar;Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun. — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) November 21, 2020
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