İzmir Valisi Köşger koronavirüse yakalandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli İzmirliler, Kıymetli dostlar; Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun." ifadelerini kullandı.

Değerli İzmirliler,Kıymetli dostlar;Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun.

— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) November 21, 2020



Değerli İzmirliler,Kıymetli dostlar;Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun. — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) November 21, 2020

