İzmir Valisi korkunç tabloyu açıkladı! 20 gün öncesine göre...
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den İzmir için korkutan vaka açıklaması geldi. Köşger, koronavirüs vakalarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını ifade etti.
GÜNDEM 25.10.2020, 20:42
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Koronavirüs vakalarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını açıklayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi İzmir’de de Covid-19 tehlikesi artarak, devam ediyor. İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı." ifadelerini kullandı.
Selim Köşger, yaptığı sosyal medya paylaşımda şu ifadeleri kullanması dikkat çekti; "Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Korona’nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son 2 günde 15 hemşehrimizi koronadan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim."
Selim Köşger, yaptığı sosyal medya paylaşımda şu ifadeleri kullanması dikkat çekti; "Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Korona’nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son 2 günde 15 hemşehrimizi koronadan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim."
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