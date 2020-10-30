İzmir toplanma alanları - Deprem toplanma alanı sorgulama

İzmir Seferihisar'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 16,54 kilometre altında olduğunu açıkladı. Deprem sonrası vatandaşlar paniğe kapılarak ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Sarsıntı Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar deprem toplanma alanlarını araştırmaya başladı. İzmir Toplanma Alanları'na https://izmir.afad.gov.tr/izmir-toplanma-alanlari adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Deprem toplanma alanı sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet uygulamasına şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" sayfasına giderek il, ilçe ve mahalle adını yazarak bulunduğunuz bölgedeki deprem toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.

Deprem toplanma alanı sorgulama işlemi için https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-toplanma-alani-sorgulama adresine tıklayarak yapabilirsiniz.

