İzmir Tabip Odası'ndan acı haber! Eşi ve iki çocuğu enkaz altında öldü

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel’in eşi ve iki çocuğunun, bugün İzmir’de yaşanan depremin ardından enkaz altında kaldıkları ve hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

TTB'den yapılan açıklamada, "İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel'in değerli eşi ve iki çocuğunu yitirdiğimizi üzüntü ile öğrendik Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağolsun. Depremde yakınlarını kaybeden acılı ailelere başsağlığı ve sabır, yaralananlara iyilik diliyoruz" denildi.

