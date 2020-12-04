İzmir Saadet’ten 3 Aralık mesajı

‘Erişilebilir bir yaşam’ konusuna dikkat çeken Mustafa Erduran, “engellinin sosyal yaşama katılımının önündeki sıkıntıların kaldırılması ve bu vatandaşlarımıza sağlanan refah seviyesi; bir ülkenin gelişmişlik düzeyini ortaya koyan en önemli faktörlerden birisidir” dedi.

Saadet partisi İzmir İl Başkanılığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir basın açıklaması yayınladı. Engelli vatandaşların sorunlaruna dikkat çekilen basın açıklaması Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran adına yayınlandı. Engelli vatandaşların istihdam edilmesine ilişkin düzenlemelerin yenilenmesi çağrısı yapan Mustafa Erduran, ‘erişilebilir yaşam’ projesiyle de sosyal yaşamın yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.



Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, engelli vatandaşların hayatının en üst seviyede kolaylaştırılması gerektiğini söyleyerek, “Engelliler için ‘erişilebilir bir yaşam’ olanağı sunulması, engellinin sosyal yaşama katılımının önündeki sıkıntıların kaldırılması ve bu vatandaşlarımıza sağlanan refah seviyesi; bir ülkenin gelişmişlik düzeyini ortaya koyan en önemli faktörlerden birisidir. Onlara engelsiz bir hayat sunmak, hem devlet, hem millet olarak hepimizin görevidir. En başta engelli vatandaşlarımız için, işe alımda rasyonel kriterler uygulanmalı ve yeterliliği değerlendirilerek uygun profilli iş imkânı sunulmalıdır” ifadelerini kullandı.



*Türkiye’de engellilerin istihdamında kullanılan kota sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Mustafa Erduran, “Kanunen yılda iki kez atama yapılması gerekirken bu yapılmamakta, göstermelik atamalarla yetinilmekte ve geride kalan engellilerimiz işsiz şekilde beklemektedir. Engelli bireylere yönelik mesleki rehabilitasyon faaliyetleri güçlendirilmelidir. Bu vatandaşlarımızın çalıştırılması için işyerlerine teşvik unsurları sunulmalıdır. Ayrıca evde çalışma imkânı da geliştirilmelidir. Engelli bireylere yönelik eğitim hizmetleri güçlendirilmelidir. Özellikle kaynaştırılmış eğitim devlet politikası olarak uygulanmalı, bunun altyapısı oluşturulmalıdır” şeklinde konuştu.

