İzmir hava durumu! Meteoroloji'den İzmir'e sağanak uyarısı (30 Aralık)

İzmir hava durumu duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İzmir'de ortalama 17°C'lik hava sıcaklığı görülecek. Öte yandan İzmir'de parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı bir gün vatandaşları bekliyor.

İzmir saatlik hava durumu ise şu şekilde;

12.00 - 15.00 saatleri arası: 17°C

15.00 - 18.00 saatleri arası: 15°C

18.00 - 21.00 saatleri arası: 14°C

21.00 - 24.00 saatleri arası: 13°C

