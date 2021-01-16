İzmir hava durumu: Meteoroloji uyarmıştı! Yılın ilk karı düştü
İzmir hava durumu için Meteoroloji kar yağışı için uyarıda bulunmuştu. İzmir'e yılın ilk karı düştü.
GÜNDEM 16.01.2021, 18:03
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İzmir hava durumu son dakika haberi!
Meteoroloji günler öncesinde yaptığı tahminler neticesinde yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı İzmir’de de kendini gösterdi. İzmir’in bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, karın etkili olduğu İzmir-Manisa karayolunda trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı.
Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle araç trafiğinin hafif olduğu Sabuncubeli geçidinde ise Karayolları ekipleri kar küreme ve buzlanmayı engellemek için yollara tuz serpme işlemi gerçekleştirdi.
Meteoroloji günler öncesinde yaptığı tahminler neticesinde yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı İzmir’de de kendini gösterdi. İzmir’in bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, karın etkili olduğu İzmir-Manisa karayolunda trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı.
Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle araç trafiğinin hafif olduğu Sabuncubeli geçidinde ise Karayolları ekipleri kar küreme ve buzlanmayı engellemek için yollara tuz serpme işlemi gerçekleştirdi.
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