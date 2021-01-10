İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı ilanına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği'nin Madde 8/7'de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

