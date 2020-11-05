İzmir depreminin kahramanlarından hüzünlü veda

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasına arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, enkaz çalışmalarının sona ermesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çalışmalarda gecesini gündüzüne katarak enkaz çalışma çalışmalarında büyük fedakarlık göstererek onlarca canın kurtarılmasına vesile olan ekipler, son kez bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekipler, omuz omuza enkaz altında kimseyi bırakmayıncaya kadar, yani son ana kadar çabaladı. Büyük bir özveriyle çalışan ekiplerin İzmir’deki görevi sona erdi. Başka şehirlerden İzmir'e gelen kahramanlar, hatıra fotoğrafı çektirmelerin ardından şehirden hüzünlü bir şekilde ayrıldı.

