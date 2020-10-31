İzmir depremine sokak röportajında yakalandılar! İşte panik anları

İzmir'de meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen 6,6'lık deprem, sokak röportajı sırasında kameralara yansıdı.

"Tüylü Mikrofon" adlı youtube kanalı İzmir'de bir gençle gerçekleştirdiği, sokak röportajı sırasında bir anda deprem meydana geldi.

Bölgede vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Olay sonrası yaşlı bir kadının kısa süreli baygınlık yaşadığı görülüyor.

