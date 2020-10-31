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İzmir depremine sokak röportajında yakalandılar! İşte panik anları
İzmir'de yaşanan 6,6'lık deprem anı bir sokak röportajı sırasında kameralara takıldı. İşte bölgede yaşanan korku ve panik anları.
GÜNDEM 31.10.2020, 11:11
İzmir'de meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen 6,6'lık deprem, sokak röportajı sırasında kameralara yansıdı.
"Tüylü Mikrofon" adlı youtube kanalı İzmir'de bir gençle gerçekleştirdiği, sokak röportajı sırasında bir anda deprem meydana geldi.
Bölgede vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Olay sonrası yaşlı bir kadının kısa süreli baygınlık yaşadığı görülüyor.
"Tüylü Mikrofon" adlı youtube kanalı İzmir'de bir gençle gerçekleştirdiği, sokak röportajı sırasında bir anda deprem meydana geldi.
Bölgede vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Olay sonrası yaşlı bir kadının kısa süreli baygınlık yaşadığı görülüyor.
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