İzmir depreminde yıkılan binalarla ilgili flaş gelişme

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.9 şiddetindeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan ve ağır hasar görerek ölüm ve yaralanmalara sebebiyet veren binalarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 müteahhit, 4 fenni sorumlu, 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibi olmak üzere 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C Bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı’ndaki market sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ve Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö., emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 7’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

