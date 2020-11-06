İzmir depreminde flaş gelişme! O paylaşımı yapan şahıslar tutuklandı

Gelen son dakika bilgisine göre, İçişleri Bakanlığı İzmir depremi sonrası sosyal medya paylaşımlarında bulunan kişilerin tutuklandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı, ''İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 83 paylaşıma rastlanılmış, bu paylaşımlardan; 66 kişi tespit edilmiş, 30’u gözaltına alınmış, 3’ü tutuklandı.'' açıklamasında bulundu.

Bakanlık açıklamasında şunları kaydetti:

İzmir depremi sonrası yürütülen arama-kurtarma ve iyileştirme faaliyetlerine AFAD, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, STK’lar ve belediyelerden 8 bin 349 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1206 araç katıldı.



Depremden etkilenen vatandaşların acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için; Âşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 827, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eski Şehir Stadı’na 215, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadı’nda 159, Seferihisar İlçesi Sığacık bölgesine 90, Bayraklı Bilal Çakırcalı Parkı’na 171, Eceler Parkı 130, Smirnia Meydanı 300, Bayraklı Paten Parkı 110, 75. Yıl Parkı 50, Tepekule Mahallesi 50 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 405 adet olmak üzere İzmir genelinde 2 bin 821 çadır kuruldu. Boş kurulu 1000 çadır rezerv için tutuluyor.

Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay tarafından 15 bin 6 battaniye, 10 bin 222 yatak, 9 bin 460 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 1021 ısıtıcı dağıtıldı.

Bölgede 426 bin 785 kişiye yemek dağıtıldı. Çalışmalar 484 personel ve 42 araç ile sürdürülüyor. Psikososyal destek çalışma grubundan 452 personel 38 araç ile sahada çalışmalara katıldı. 4 mobil sosyal hizmet merkezi aracı da bölgeye sevk edildi.



Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13 milyon TL, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 10 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon TL’lik kaynak aktarıldı.

Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30 bin TL eşya yardımı yapılacağı belirtildi. Ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin TL, bu durumda olan kiracılara 5 bin TL taşınma ve kira yardımı da yapılacak.

Seferihisar’da hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafa Valilik tarafından yardım yapılacak.

