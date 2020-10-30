İzmir depremi sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı!
İzmir depremi sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı geldi. Görür, İzmir için şehir merkezinde deprem uyarısında bulundu.
GÜNDEM 30.10.2020, 19:21
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından katıldığı tv programında korkutan uyarıda bulundu. Görür, İzmir’deki depremin Tuzla Fay hattının güneybatı kısmında meydana gelmiş olabileceğini söyleyerek, "Bu fay hattı İzmir'in şehir merkezine uzanıyor, bu kısımda da deprem meydana gelebilir" dedi.
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Görür, şunları kaydetti:
Görür ayrıca bu konuda daha önce uyarılarda bulunduğunu, bu fayların etki alanının incelenip, bunların verebileceği zararın boyutlarının tespit edilmesi ve önlem alınması gerektiğini dile getirdi.
"Kuzey doğu- güney batı doğrultusunda faylar var. İzmir'i etkileyen Çeşme fayı ve Gürbahçe fayı ve doğuda Seferihisar fayı ve sonra Tuzla fayı var. Bu deprem Tuzla fayının içinde onun devamında meydana geldi diye düşünüyorum. Seferihisar fayının üstünde de olabilir bana daha çok Tuzla fayının üstünde görülüyor. 60-70 kilometrelik bir fay, 30 kilometresi kırıdıysa kırılmayan kesimine stres transfer edilmiş olabilir. Bu da başka bir depreme neden olabilir. Bu bir uyarıdır ama henüz nereden kırıldığını bilmiyoruz. O nedenle kesin konuşmamak lazım. Bunun araştırılması gerekir"
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Görür, şunları kaydetti:
Görür ayrıca bu konuda daha önce uyarılarda bulunduğunu, bu fayların etki alanının incelenip, bunların verebileceği zararın boyutlarının tespit edilmesi ve önlem alınması gerektiğini dile getirdi.
"Kuzey doğu- güney batı doğrultusunda faylar var. İzmir'i etkileyen Çeşme fayı ve Gürbahçe fayı ve doğuda Seferihisar fayı ve sonra Tuzla fayı var. Bu deprem Tuzla fayının içinde onun devamında meydana geldi diye düşünüyorum. Seferihisar fayının üstünde de olabilir bana daha çok Tuzla fayının üstünde görülüyor. 60-70 kilometrelik bir fay, 30 kilometresi kırıdıysa kırılmayan kesimine stres transfer edilmiş olabilir. Bu da başka bir depreme neden olabilir. Bu bir uyarıdır ama henüz nereden kırıldığını bilmiyoruz. O nedenle kesin konuşmamak lazım. Bunun araştırılması gerekir"
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