İzmir depremi sonrası korkutan açıklama: 2022'ye kadar devam edecek

İzmir'de şu anda bir deprem fırtınası yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bugün 4,1'den sonra 5,1 deprem olmuş olması bize küçük bir deprem oluyor izlenimi vermişti ama sonra 4,6 olarak bir depremin daha olması, 5,1'lik depremin bir ana deprem olmadığını gösterdi. Kaldı ki, arkasından bir 5,2'lik deprem daha oldu. 4,6 ve 4,7'lik depremler ile de devam etti. Bu olağan bir süreç değil. Dolayısıyla burada bir deprem sağanağı var. Deprem sağanağı, Midilli'nin olduğu yerde bir gerginlik birikiminin olduğunu ve bunun boşalmakta zorluk çektiğini gösteriyor. Burası bir depreme gebe. 2017'de 6,3'lük bir deprem olmuştu ama o bölgedeki gerginlik 6,9 ile 7,2'lik bir depremin olması gerektiğini ortaya koyuyor. İşte bu deprem oluncaya kadar, burada bu tür deprem sağanakları ve gerginlik boşalımları olacaktır" dedi.



2020'de başlayan deprem yığılmalarının, 2022'ye kadar devam etmesini beklediğini dile getiren Ercan, salgın döneminde bunun kötü bir şey olduğunu vurgulayarak, ''Yazlığı olanlar zaten kovid nedeniyle İzmir'e dönmediler. Çünkü 30 Ekim'deki depremden sonra İzmir'de salgın patlama gösterdi. Siz de gördünüz, kurtarmacılar geldiğinde maskeleri yoktu. Kurtardıkları kişilerde kovid var mı yok mu bilmeden onları kucaklayıp götürdüler ve İzmir'de salgın patladı. Sağlık bilimcileri dinlediğimizde 2022'ye kadar bu devam edecek diyorlar. Ben de deprem bilimci olarak maalesef 2020'de başlayan bu deprem yığılmalarının 2022'ye kadar devam edeceğini bekliyorum. Bu çok kötü bir şey çünkü deprem diyor ki dışarıya çık, salgın da diyor ki içeride dur" diye konuştu.



Ege bölgesinde olan bir depremin yaklaşık 150 kilometre uzağındaki bütün il, ilçe ve köyleri etkileyeceğinin altını çizen Ercan, "Midilli'de olabilecek bir deprem Manisa'yı, Kırkağaç'ı, Akhisar'ı, Torbalı'yı, Kuşadası'nı özellikle Aydın'ın Batı kısımlarını etkiler" dedi.

Ege'de 6,5 ila 6,8 büyüklüğünde bir deprem olur ama bu ne zaman olur bilemiyoruz. Ancak er ya da geç olacak diyen Prof. Dr. Ercan, şöyle devam etti: ''Onun için yapmamız gereken, kentsel dönüşüm yasasından da yararlanarak bir an önce sağlam yerde, sağlam konutlara göçmemizdir"

