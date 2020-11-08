İzmir depremi sonrası fırsatçılar için valilik harekete geçti

İzmir depreminde hasar gören binalardan taşınan vatandaşların nakliye işleri için verecekleri ücret sabitlendi. Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından çalışmaların her alanda sürdüğünü kaydetti.



Birlik ve dayanışma ruhuyla depremzedelerin yaralarının sarılmaya devam edildiğini belirten Vali Köşger, "İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği aldığı kararla deprem boyunca taşınma ücretlerini hem normalin altında bir rayice bağladı hem de gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi." ifadesine yer verdi.

