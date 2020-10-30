İzmir depremi sonrası 70 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Soylu, Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldiğini bildirdi.

Deprem, yerin yaklaşık 16,54 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem sonrası, İzmir kent merkezinin üzerinde toz bulutu oluştu. Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerden hissedildi.



Meydana gelen deprem sonrası İzmir Valisi Köşger, Bayraklı ve Bornava ilçelerinde yıkıntılar olduğunu açıkladı.

İzmir'de deprem sonrası çekilen deniz suyu bir süre sonra tekrar yükseldi. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.



Bayraklı ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın enkazından 4 kişi canlı olarak kurtarıldı. 2 arkadaşın kavuşma anı canlı yayında kameralara yansıdı.

Binanın enkazından kaç kişinin olduğu bilinmiyor.



İzmir Valisi Selim Köşger, depremle ilgili son durumu TRT Haber'e yaptığı açıklamasında "70 vatandaşımızı enkazdan çıkardık" dedi.

Vali Köşger'in açıklamasından satır başları şu şekilde:



"Şu an için kan anonsu vs. ihtiyacı yok. İlerleyen vakitlerde olursa duyururuz. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Gereksiz yere trafiğe çıkarak yolları tıkamasınlar. Panik yapmadan sakin olmalarını rica ediyorum. Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok şu anda. Çevre güvenliği alındı ekiplerimiz tüm binalara ulaştı. Ağır hasarlı binalarımız var. Bütün binalara AFAD ekipleri ulaştı çalışmaya başladılar. Gereken tüm tedbirleri aldık. Zaruri ihtiyacı olmayan vatandaşlarımız dışarı çıkmasınlar. Ekiplerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için vatandaşlarımız uygun yerlerde beklesin. Şu ana kadar 70 civarında vatandaşımızı enkazlardan çıkardık"

