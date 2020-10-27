İzmir bombası tatlısı: Nasıl yapılır? İzmir bombası tarifi yapılışı

İzmir bombası isminden de anlaşılacağı üzere İzmir ilinin meşhur bir tatlı türüdür. Dışında incecik hamuru içinde bol bol çikolatasıyla bu tarife bayılacaksınız. Son yılların fenomen tatlısı olan ünü İzmir dışına taşan İzmir bombası hazırlanışı oldukça basit. Çay ve kahvelerinizin yanında bir vazgeçilmez haline gelecek İzmir bombası tarifi için doğru ve pratik bir sayfadasınız. Peki, İzmir bombası tatlısı nasıl yapılır? İşte İzmir bombası tarifi yapılışı

Misafirlerinize nefis bir ikramda bulunmak istiyorsanız veya yeni tatlara açıksanız İzmir bombası tatlısı en güzel tercihlerinizin başında gelebilir. Bu tatlıyı nasıl yapacağım diye çok düşünmenize gerek yoktur. İzmir bombası tarifi yapılışı oldukça basittir. İzmir bombası yapılışı için öncelikle lazım olan şeylerin başında un, sıvı yağı, yoğurt ve sürülebilir çikolata geliyor. Şimdi geçelim İzmir bombası hazırlanışı için ihtiyaç olan malzemelerimize...

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz İzmir bombası tarifi şöyle: İzmir bombası yapımı için lazım olan malzemeler: ✓ 300 gram kakaolu fındık kreması✓ 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı✓ 3 kaşık yoğurt✓ 1,5 su bardağı un✓ 1 tutam tuz✓ 1 yemek kaşığı toz şeker✓ 1 tatlı kaşığı kabartma tozu✓ ½ çay bardağı pudra şekeri✓ 1 tatlı kaşığı vanilyaİzmir bombası yapılışı şöyle: ❶ Bir tepsinin tabanına yağlı kağıt serin.

❷ Bir kaşık yardımıyla kakaolu fındık kremasını top top tepsiye koyun.

❸ Tepsiyi buzluğa kaldırıp çikolata toplarının donmasını sağlayın.

❹ Bu esnada hamuru hazırlamaya başlayın.

❺ Tereyağı ile sıvı yağı yoğurma kabında karıştırın.

❻ İçine yoğurt ekleyip karıştırmaya devam edin.

❼ Kabartma tozunu ve unu eleyerek ilave edip hamur toparlanana kadar yoğurun.

❽ Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

❾ Hamurdan küçük parçalar koparıp merdaneyle incecik açın.

❿ Buzluktan çıkardığınız fındık kreması toplarını açtığınız hamur parçalarının ortasına yerleştirip kapatın.

⓫ Hamurun toplandığı kısımda fazlalık varsa koparın.

⓬ Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye birleştikleri kısımlar alta gelecek şekilde yerleştirin.

⓭ Tepsiyi fırına verip 10 dakika pişirin. Fazla pişirirseniz içindeki çikolatanın akışkanlığı kaybolur.

⓮ Sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz. Afiyet ve sağlıkla yiyiniz... :)

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