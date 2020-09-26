İyilik Ödülleri’nde “Yılın Gazetesi” Millî Gazete oldu

Türkiye Aile Meclisi’nin düzenlediği 2020 Aliya İzzetbegoviç İyilik Ödülleri’nde Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, “Yılın Gazetesi ve Genel Yayın Yönetmeni” ödülünü aldı. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde gerçekleşen ödül töreninde konuşan Kurdaş, “Bu toplumun merkezi, ekseni olan aileyi koruyamazsak ülkemizi de ayakta tutmak mümkün değildir” dedi.

Millî Gazete, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun gibi aileyi tarumar eden metinlere karşı yaptığı yayınlarla ödül almaya devam ediyor. Gazetemiz, Türkiye Aile Meclisi’nin düzenlediği 2020 Aliya İzzetbegoviç İyilik Ödülleri’nde “Yılın Gazetesi ve Genel Yayın Yönetmeni” ödülüne sahip oldu. Türkiye Yazarlar Birliği’nde gerçekleştirilen ödül törenine katılan Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş’a ödülümüzü Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik takdim etti.



Ödül töreninde konuşan Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, “Böyle bir ödüle gazetemiz ve şahsımız layık görüldüğü için teşekkür ederim. Çünkü bu zaman, aileyi koruma ve savunma zamanıdır. Artık vatan savunması aileden başlıyor. Bu toplumun merkezi, ekseni olan aileyi koruyamazsak ülkemizi de ayakta tutmak mümkün değildir. Günümüzde birçok kriz var. Ekonomik krizler, dış politikadaki krizler, iç politikada yaşananlar var; bunların hepsi, konuşuluyor ve tartışılıyor. Aile krizi konuşulmuyor. Hayır, konuşmalıyız ve biz aileyi korumak zorundayız” ifadelerini kullandı.



Kurdaş, konuşmasının devamında, “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun gibi düzenlemelerle devlet, aileyi terk etmeye başlamıştır. Devlet aileyi terk edince, siyasetin aileye sahip çıkması gerekir. Siyaset de aileye sahip çıkmazsa sivil toplumlar aileyi korumalıdır. Aileyi terk edilmişlik görüntüsünden kurtulmamız gerekiyor. ‘İstanbul Sözleşmesi’nde kalksa ne olur, kalkmasa ne olur’ diyeler var. Hayır, İstanbul Sözleşmesi herhangi bir yönerge, fikir değildir. Avrupa Birliği’nin metnidir. Türkiye’de anayasanın üstünde bir metin haline gelmiştir. 6284 sayılı kanun, en belirleyici yasa haline gelmiştir. Bunlar tehdit oluşturmaktadır. Bu yüzden Türkiye Aile Meclisi gibi sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek yerli ve milli aile yasasını mutlaka çıkarmalıdır” dedi.



Ödül töreninin ev sahibi Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, yaptığı konuşmasında, “Türkiye’de ve dünyada aileyi yok etmeye karşı küresel topyekûn bir saldırı var. Aileyi korumak tüm insanların fıtrat olarak tabii insani, imanî vazifesidir. İnsanlığın kurtuluşu hayat rehberimiz Kur’an’ın emri gereğince ailemizi koruma görevimiz var. Anayasanın 41. maddesine göre ailemizi koruma görevi hem devletimizin hem de milletimizin vazifesidir. Ailesiz, ahlaksız toplum küresel savaşına karşı, ailenin korunması ve ahlak medeniyeti inşa edilmesi için el birliğiyle mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

