İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

AKP ve MHP, 2023 yılından yani zamanından önce bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacağını açıklasa da, muhalefet partileri 2021 yılında olası bir erken seçim için hazırlıklarını yapmaya ve Cumhurbaşkanı adaylarını belirlemeye başladı.



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir aday" sözlerinin yankıları sürerken, bu kez de İYİ Parti'den benzer bir paylaşım geldi.



İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Genel ve Mahalli Seçimlerde ittifak yaptığımız CHP, Cumhurbaşkanı adayını parti içinden belirlemiş... İsmini sonra açıklayacakmış. İYİ Parti'nin de adayı belli, liderimiz sayın Meral Akşener. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, haziran ayında bir seçimin zorunlu olduğunu açıklamıştı. Akşener, mevcut sistemin Türkiye'yi taşımadığını ve mecburen haziranda erken seçim olacağını söyledi.

Karar TV'ye açıklamalarda bulunan Akşener, "Türkiye, partili Cumhurbaşkanlığı sistemini taşıyamıyor. Partili Cumhurbaşkanlığı da Türkiye'yi taşıyamıyor. Mecburen erken seçim olacak" ifadelerini kullandı.

