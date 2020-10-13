İYİ Partililere polis engeli

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve beraberindeki bir grup partili, Beşiktaş Medyanı’nda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in TBMM’deki parti grup toplantısını yayınlamak istedi.

Ancak polis pandemi gerekçesiyle bu etkinliğe izin vermedi. Bunun üzerine İYİ Partililer, bulundukları yerden, telefonlarından ve bilgisayarlarından grup toplantısı dinledi.

Çay dağıtılan mitingleri hatırlatan İYİ Partililer, sosyal mesafeye uygun bir etkinliğe izin verilmemesine tepki gösterdi.

