İYİ Partili yetkili: “Ümit Özdağ’ın siyaset yapma imkânı kalmadı” 

Selvi, bugünkü köşe yazısında Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihraç edilmesiyle ilgili şu hatırlatmada bulundu:

"Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracı yargıdan geri döndü. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında “FETÖ’cü” iddiasında bulunduğu gerekçesiyle ihraç edilmişti. Ancak Ankara 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Özdağ’ın ihracını usulden bozdu. “Adalet yerini buldu” diyen Ümit Özdağ, sözlerinin arkasında olduğunu söylemişti."

“İYİ Parti’de Ümit Özdağ’ın yeniden ihracı için hazırlıklara başlandı” diyen Selvi, şunları yazdı:

Ya GİK’ten yetki alınacak ya da genel başkan Akşener’in imzasıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek. Genel idare kurulu toplantısında, Özdağ’la ilgili yargı kararı hakkında bilgi verilmiş. Ancak Özdağ’ın ihracı için GİK’ten yetki istenmemiş. Ama bu istenmeyeceği anlamına gelmiyor. Akşener’in imzasıyla disipline sevk edilmesinin önünde de yasal olarak bir engel yok ama GİK’ten yetki alındıktan sonra tekrar harekete geçilecek. Bir yetkili, “Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’de siyaset yapma imkânı kalmadı”

