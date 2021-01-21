İYİ Partili Prof. Bahadır Erdem'den dikkat çeken sözler!

Siyasette çatışma dilini ve Selçuk Özdağ ile gazetecilere yönelik saldırıları İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı hukukçu Prof. Bahadır Erdem RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’nda değerlendirdi. Erdem, “1980 öncesinde akademisyenlerin, gazetecilerin üzerlerine saldırılıp sopalarla vurulduğu dönemlere mi gireceğiz? Oy için değer mi? Bu dilden vazgeçelim. Herkesi teröristlikle suçlamayalım” dedi.

İşte Prof. Bahadır Erdem’in açıklamalarından satırbaşları:



“Sayın Bahçeli, ''neye mal olursa olsun Cumhur ittifakı devam edecek'' dedi. Bu gerçekten neye mal olursa olsun sözünü insan merak ediyor. Ne demek neye mal olursa olsun? Millet ittifakı tamamıyla akıl iş birliğidir. Partilerin farklı bakış açıları, farklı programları ve farklı geçmişleri olabilir ki var ama millet için çalışıyoruz, milletin geleceği için çalışıyoruz. Bundan daha büyük beka problemi yoktur. Bu benim Türkiye için en büyük benimsediğim beka problemimdir. Türkiye'nin gençlerinin hayatlarını yurtdışında kurmak istemeleri . Koskoca Türkiye Cumhuriyeti kendi evlatlarının güvencesini veremeyecek bir ülke ve millet midir? Bu iş birliği akılcı bir iş birliği. Bütün bunları da devamlı konuşup duruyorlar ekonomi konuşulmasın diye, hayat pahalılığı konuşulmasın diye, vatandaşın gerçek derdi konuşulmasın diye. Türkiye'de vatandaşın dayanma imkanının kalmadığı ekonomik kriz konuşulmasın diye suni gündemler oluşturuluyor. Suni gündemi siyasetçiler ve parti liderleri oluşturuyor, sosyal medya da buna uyuyor sonrasında da saldırılar oluyor. “

1980 öncesinde akademisyenlerin, gazetecilerin üzerlerine saldırılıp sopalarla vurulduğu dönemlere mi gireceğiz? Oy için değer mi? iktidar için demez, hiçbir şey için değmez bu ülkeyi bu noktaya getirmeye. İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısı, hem bir bir akademisyen hem de 3 çocuk babası olarak diyor ki bu dilden vazgeçelim. Herkesi teröristlikle suçlamayalım. Gerçek teröristler arada kayboluyor. Herkes FETÖ derseniz FETÖ'nün teröristi arada mutlu oluyor, herkese PKK'lı derseniz gerçekten PKK'yı destekleyen mutlu oluyor çünkü arada kaynıyor.

