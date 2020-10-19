İYİ Partili Özdağ'dan flaş iddia!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, gazeteci CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etti.

Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" diye konuştu.

Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bildiğini ifade eden Özdağ, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler" dedi.

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'ın iddialarını "iftira" olarak yorumlarken, yarın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gideceğini belirterek şunları söyledi:

"Allah herkesi kuru iftiradan saklasın. Yarın savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bahsedilen Kazakistan'daki dernek, ülkedeki tek iş adamları derneğiydi. 2007'den 2010'a kadar yönetim kurulu başkanıydım. Ondan sonra Kazakistan'dan ayrıldım. Sanki Fettah Tamince ile aynı dönemde çalışmışız izlenimi yaratıldı. Bu iftiralarla sonuna kadar hesaplaşacağım. Bütün sülalesi Türk milliyetçiliğine hizmet etmiş birini linç etmeye çalışmak kimsenin haddi değil."

