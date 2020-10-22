İYİ Parti'li isimden Ümit Özdağ'a:

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti’de FETÖ tartışması başlatan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında parti içinde “Fezlekeden korktu, hapiste yaşayamaz” yorumları yapıldığını yazdı. Özdağ ise “Fezlekeden korkmuyorum” dedi.

Sözcü yazarı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın partisinin İstanbul il başkanı Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cü olmakla itham etmesiyle başlayan tartışmayı kaleme aldı. Saymaz, İYİ Parti kulislerinde Özdağ’ın çıkışıyla ilgili üç senaryonun konuşulduğunu söyledi:



Saymaz, köşe yazısının devamında hem Kavuncu hem de Özdağ’ın görüşlerine yer verdi:



Özdağ'a “İstifa edecek misiniz? Ya da ihraç edilmeyi bekliyor musunuz?” diye sordum. Şöyle yanıt verdi:



"Bir: Libya'daki şehit MİT'çilerin kimliklerini açıklamasına ilişkin TBMM'ye iletilen fezleke, Özdağ'ı korkuttu.

Partinin ağır toplarından biri şu iddiayı dile getiriyor:

“Özdağ'ın, MİT fezlekesinden beri sıkıntısı var. Ürkektir. Hapse girse yaşayamaz. Bu dosya ile sıkıştırıldı.”

İki: Özdağ, genel başkanlık istiyordu. Akşener'in Kavuncu'yu liderliğe hazırladığını düşündü.

Üç: Grup başkanvekili olamayınca hamle yaptı."

"Kavuncu'ya “Özdağ istifa etmeli mi?” diye sordum.

“Gerek kalmayacak” diyor ve ekliyor:

“Özdağ gibi, iftiralarla hareket eden bir zihniyet bünyenin dışına konulmalı.”

Özdağ'ın ihracına ilişkin dilekçeler, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın önünde birikiyor. Poyraz, “Dilekçe yağıyor. Burada hakaret, iftira ve hedef gösterme var. İşleme alıp sevk edeceğiz” diyor.

Usul şöyle:

Özdağ milletvekili olduğu için dilekçeler merkez disiplin kuruluna sevk edilecek. Kurul, Akşener'in onayını aldıktan sonra harekete geçecek.

Meclis grubu da soruşturma açacak.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da Özdağ'ın ihracına ilişkin “Temennim odur” diyor."

“İstifa etmeyeceğim. 2007'den beri FETÖ ile mücadele ediyorum. İYİ Parti, FETÖ iltisaklı derneğin başkan yardımcısı ile Özdağ arasında bir tercih yapacak.”

İhraç isteyenlere şu soruları yöneltiyor:

– Haklı çıkarsam ne yapacaksınız?”

– Kavuncu ile ilgili FETÖ soruşturması var mı?

Kavuncu'nun adının Panama belgelerinde kara para aklamada geçtiğini ileri sürüyor.

Özdağ, şöyle devam ediyor:

“Fezlekeden korkmuyorum. MİT görevlilerini ilk açıklayan ben değilim. TBMM'deki açıklamalar için soruşturma yürütülemez. Kavuncu'ya ilk kez itiraz etmiyorum. Partinin kurucusu olmasını engelledim. Genel İdare Kurulu üyeliğine karşı çıktım. En son İstanbul adaylığına itiraz ettim. Ayrıca bana genel başkan yardımcılığı teklif edildi. Kabul etmedim.”

