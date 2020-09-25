İYİ Parti’li başkan: O listeyi ben yaptım!

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, partinin Genel İdare Kurulu belirlenirken ‘tercih edilmeyenler’ listesini kendisinin yaptığını söyledi ve “Ben daha listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim” dedi.

Hürriyet’in aktardığına göre milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ayhan Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer gibi isimler olan listeyi kendisinin hazırladığını açıklayan Hocaoğlu, şöyle konuştu:



İYİ Parti'nin 2'nci Olağan Kurultay’da dağıtılan “İlk 75’te de olsa tercih edilmeyecekler” listesinde, partinin önemli isimlerinin yer aldığı görülmüştü. Liste parti içerisinde bir tartışmayı başlatmıştı.

Sayın Koncuk, siz ve Ümit Özdağ’ı benim sildiğimin kanıtı işte o listedir. Birazcık muhakeme yapabilseydiniz, liste, sizin tabirinizle yukarıdan gelseydi, listeyi veren sizin olmadığınızı da bilecek kadar zekiydi. Listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim. Bakacağım yüze tükürmem; tükürdüğüm yüze de bakmam.

