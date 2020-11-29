İYİ Partili başkan koronavirüs nedeniyle vefat etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık'ın koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

İbrahim Özkan'ın paylaşımı şöyle:

"İYİ Parti Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık Bey Covid-19 Tedavisi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine, Camiamıza ve Muş İYİ Parti teşkilatımıza sabır dilerim."

