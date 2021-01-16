İYİ Partili Ali Kıdık: 'Saldırı uyarısı aldım'
İYİ Partili Ali Kıdık, kendisine yönelik saldırı uyarısı aldığını duyurdu.
GÜNDEM 16.01.2021, 18:03
1
KRT TV programcısı ve Ülkü Ocakları eski Başkanı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca saldırıya uğramasının ardından İYİ Partili Ali Kıdık kendisine yönelik saldırı uyarısı aldığını duyurdu.
Saldırılar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, saldırıya uğrayabileceğini ilişkin uyarılar aldığını, “Bana da bir saldırı yapılacağı uyarısı aldım. Ama uyarıyı bile umursamadım. Doğru tektir, söylemekten çekinen namerttir” şeklinde ifade etti.
Gelecek Partili Özdağ, beş kişilik bir grubun silahlı ve sopalı saldırısına uğramış ve hastanede ameliyat altına alınmıştı.
Operasyonu başarılı geçen Özdağ, "Ateş etmesek belki de ölmüştüm" diyerek saldırının ne denli tehlikeli olduğunu ortaya koymuştu.
Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli aleyhindeki tweetleri sonrası bu saldırının gerçekleştiğini öne sürmüştü.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, saldırılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumlu olduğunu belirterek, açıklama beklediklerini ifade etmişti.
Öte yandan Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’yu darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan dört şüpheli serbest bırakıldı.
Saldırılar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, saldırıya uğrayabileceğini ilişkin uyarılar aldığını, “Bana da bir saldırı yapılacağı uyarısı aldım. Ama uyarıyı bile umursamadım. Doğru tektir, söylemekten çekinen namerttir” şeklinde ifade etti.
Gelecek Partili Özdağ, beş kişilik bir grubun silahlı ve sopalı saldırısına uğramış ve hastanede ameliyat altına alınmıştı.
Operasyonu başarılı geçen Özdağ, "Ateş etmesek belki de ölmüştüm" diyerek saldırının ne denli tehlikeli olduğunu ortaya koymuştu.
Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli aleyhindeki tweetleri sonrası bu saldırının gerçekleştiğini öne sürmüştü.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, saldırılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumlu olduğunu belirterek, açıklama beklediklerini ifade etmişti.
Öte yandan Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’yu darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan dört şüpheli serbest bırakıldı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 16 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|17
|26
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Sivasspor
|18
|23
|11. Başakşehir
|18
|23
|12. Konyaspor
|18
|22
|13. Göztepe
|18
|22
|14. Kasımpaşa
|17
|22
|15. Malatyaspor
|17
|21
|16. Rizespor
|17
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü