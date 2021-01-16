İYİ Partili Ali Kıdık: 'Saldırı uyarısı aldım'

KRT TV programcısı ve Ülkü Ocakları eski Başkanı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca saldırıya uğramasının ardından İYİ Partili Ali Kıdık kendisine yönelik saldırı uyarısı aldığını duyurdu.

Saldırılar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, saldırıya uğrayabileceğini ilişkin uyarılar aldığını, “Bana da bir saldırı yapılacağı uyarısı aldım. Ama uyarıyı bile umursamadım. Doğru tektir, söylemekten çekinen namerttir” şeklinde ifade etti.

Gelecek Partili Özdağ, beş kişilik bir grubun silahlı ve sopalı saldırısına uğramış ve hastanede ameliyat altına alınmıştı.

Operasyonu başarılı geçen Özdağ, "Ateş etmesek belki de ölmüştüm" diyerek saldırının ne denli tehlikeli olduğunu ortaya koymuştu.

Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli aleyhindeki tweetleri sonrası bu saldırının gerçekleştiğini öne sürmüştü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, saldırılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumlu olduğunu belirterek, açıklama beklediklerini ifade etmişti.

Öte yandan Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’yu darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan dört şüpheli serbest bırakıldı.

