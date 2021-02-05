İYİ Parti'den yeni parti çıkıyor: Özdağ ile Koncuk parti kuruyor

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti’nin, 2. Olağan Kurultay’da Koray Aydın’ın başını çektiği iddia edilen bir yapının Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere “oy verilmeyecekler” listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan gerginliğin ardından partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kurucuları arasında yer alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da partisinin bazı politikalarından rahatsız olduğunu belirtmişti. İstanbul İl Başkanı hakkında FETÖ'cü iddiasında bulunan Özdağ daha sonra partiden ihraç edilmişti. Mahkeme kararı ile ihracını bozduran Özdağ, İYİ Parti'ye geri dönmüştü.

Kulislerde konuşulanlara göre Ümit Özdağ'ın yakın çevresine, "İYİ Parti'de siyaset yapmam mümkün gözükmüyor." dediği iddia ediliyor.



Yeni parti kurma sinyali veren Ümit Özdağ ile İsmail Koncuk, kuracakları parti ile ilgili İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ ile beraber hareket ettiği konuşulan İsmail Koncuk, “Evet partileşmek adına çalışma yapıyoruz. Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım. Türkiye bunlara mahkum olmamalı.” dedi.

