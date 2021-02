İYİ Parti'den yeni Anayasa yorumu: Sistemi sorgulamaları doğru adım

İYİ Parti Başkanlık Divanı son gelişmeler üzerine bugün Ankara'da toplandı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Yeni Anayasa" hazırlığı açıklaması görüşüldü. Toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Anayasa değişikliği, sistemi de doğrudan ilgilendiren bir fiildir. Bu sebeple Cumhur ittifakının, Türkiye’yi zora sokan Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sorgular hale gelmesi, doğru bir adımdır." dedi.

Toplantı sonrası Başkanlık Divanı adına yazılan açıklamayı okuyan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla uzlaşırsak yeni anayasa için harekete geçebiliriz” sözlerini değerlendirdi.İYİ PARTİ'DEN YENİ ANASAYA YORUMUUğur Poyraz, şunu söyledi:"Yeni anayasa önerisinin, oyları hızla düşen Cumhur ittifakının iktidarını korumaya yönelik bazı adımları kapsayıp kapsamadığını da bilmiyoruz. Bizim için meselenin memnuniyet verici yanı ise şudur; Anayasa değişikliği, sistemi de doğrudan ilgilendiren bir fiildir. Bu sebeple Cumhur ittifakının, Türkiye’yi zora sokan Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sorgular hale gelmesi, doğru bir adımdır."

Erdoğan’ın bu açıklaması için ‘konunun ortaklar arasında bile konuşulmadığını gösteriyor’ yorumunda bulunan Poyraz, şu açıklamayı yaptı:

Yeni anayasa önerisinin, oyları hızla düşen Cumhur İttifakı'nın iktidarını korumaya yönelik bazı adımları kapsayıp kapsamadığının bilinmediğini söyleyen Uğur Poyraz şöyle konuştu:

“Ancak altını önemle çizmek isteriz ki; Anayasa ile hangi sistemi hayal ettiğiniz önemlidir. Yani güçlü bir yürütme mi, yoksa, kuvvetler ayrılığı, bunun yanında demokratik ve şeffaf bir devlet yönetim sistemi mi? Türkiye’de bir anayasa sorununun yanında, tanımlanamayan bir sistem ve bu sistemin doğurduğu keyfi uygulama sorunu vardır.TRT ve RTÜK’le ilgili yasalarda bir sorun yok. Ancak iki kurumu da yönetenler, her gün onlarca hukuk dışı karar ve keyfi uygulamalara imza atıyor. Ve bunun hiçbir bedeli yok. Çünkü, mevcut sisteme keyfiyet, yasa tanımazlık ve tek adamlık hakim.

Anlamak istediğimiz şudur ki, Cumhurbaşkanı, yürütmenin elini rahatlatacak, yönetimdeki keyfiyeti artıracak yeni adımları mı, yoksa milletimizin ihtiyaçlarını önceleyen bir sistemi mi kastediyor? Dolayısıyla, iktidar ve ortağının daha dört yıl önce değiştirdikleri anayasada ne gibi yenilikler ya da değişiklikler planladığını bilemiyoruz.”

“İYİ Parti olarak defalarca ifade ettiğimiz gibi siyasette atılacak her adımın, Millet menfaatini gözetmesini istiyor ve bekliyoruz. Dün akşam on binlerce esnafımız, milyonlarca vatandaşımız pandeminin yarattığı ekonomik zorluklara çözüm beklerken, kendi yazdıkları oyunu bozmayı gündem haline getiren sayın Cumhurbaşkanı’nın aklında ne var henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla öncelikle yeni anayasa fikrinin açıklığa kavuşmasını, neyi hedeflediğinin açıklanmasını bekliyoruz.

Bizim için meselenin memnuniyet verici yanı ise şudur: Anayasa değişikliği, sistemi de doğrudan ilgilendiren bir fiildir. Bu sebeple Cumhur İttifakı'nın, Türkiye’yi zora sokan Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sorgular hale gelmesi, doğru bir adımdır. İYİ Parti olarak bu tanımlanamayan sistemin Türkiye’ye zarar verdiğine ve çözümün İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem olduğuna inanıyoruz. Yakın bir zamanda milletimizle ayrıntılarını paylaşacağımız sistem önerimizin, ülkemizi düze çıkaracağından da eminiz.”