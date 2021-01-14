İYİ Parti'den, Ümit Özdağ kararı!

İYİ Parti'den, Ümit Özdağ hamlesi! Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Ümit Özdağ’ın, İYİ Parti’den ihraç kararının iptaline karar verilmişti. Alınan karar sonrası gözler İYİ Parti'ye çevrilmişti.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İYİ Parti'nin karar sonrası ne yapacağını ele aldı. Selvi,"Edindiğim izlenim, Ümit Özdağ hakkında yeniden ihraç düğmesine basılacağı yönünde. Özdağ, disipline sevk yetkisinin genel başkan ya da genel idare kuruluna ait olduğu, ancak kendisiyle ilgili işlemin genel sekreterlik tarafından yürütüldüğü itirazında bulunmuştu. Değişen tek şey, bu kez ihraç işlemi genel başkan tarafından yürütülecek." yazdı.

İşte, Abdulkadir Selvi'nin "İYİ Parti ne yapacak?" başlıklı bugünkü yazısı;

Bu karar karşısında İYİ Parti ne yapacak? Mahkeme usul açısından bir karar verdi. Öncelikle 1 hafta-10 gün içinde çıkması beklenen gerekçeli kararı bekleyecekler. Nerelerde usul hatası yapıldığı ortaya çıkacak. İYİ Parti kaynakları, “Ümit Özdağ’ın ihracına ilişkin esas hakkındaki gerekçelerimiz geçerliliğini koruyor. Mahkeme sadece usul açısından iptal kararı verdi. Zaten esas açısından karar verme yetkisi yoktur. Gerekçeli karar çıktıktan sonra yetkili kurullarımız yeniden değerlendirme yapacak” dedi.

Edindiğim izlenim, Ümit Özdağ hakkında yeniden ihraç düğmesine basılacağı yönünde. Özdağ, disipline sevk yetkisinin genel başkan ya da genel idare kuruluna ait olduğu, ancak kendisiyle ilgili işlemin genel sekreterlik tarafından yürütüldüğü itirazında bulunmuştu. Değişen tek şey, bu kez ihraç işlemi genel başkan tarafından yürütülecek.

