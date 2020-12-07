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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilk yorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmasında adaylık sinyali vermesine İYİ Partili Aytun Çıray'dan açıklama geldi.
GÜNDEM 07.12.2020, 21:07
İYİ Partili Aytun Çıray, sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin yorumda bulundu. Sosyal medya üzerinden Çıray, “Bütçe konuşmasının satır aralarına... Ve konuşmanın coşkusuna baktığımızda sayın Kılıçdaroğlu bu defa cumhurbaşkanı adayı” ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, AK Parti sıralarından cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili gelen "Aday ol" seslerine yanıt verdi.
Meclis'te bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında AK Parti sıralarından cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili gelen "Aday ol" seslerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" dedi.
Kılıçdaroğlu konuşmasına şu şekilde devam etti; "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Ben tek adam rejimi istemiyorum. Parlamenter sistem istiyorum. Her kuruşun hesabını veren bir sistem istiyorum. Ben siyaseti zenginleşme aracı olarak gören bir kültürden gelmiyorum. Hiçbir zaman hiçbir yerde haram lokmaya el uzatmadım. Kimsenin hakkını yemedim. Hiçbir zaman beni mal varlığımla tehdit edenlerin arkasında selam durmadım."
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı adaylık sinyali olarak algılanırken, CHP Grubu bu sözlerini ayakta alkışladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, AK Parti sıralarından cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili gelen "Aday ol" seslerine yanıt verdi.
Meclis'te bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında AK Parti sıralarından cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili gelen "Aday ol" seslerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" dedi.
Kılıçdaroğlu konuşmasına şu şekilde devam etti; "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Ben tek adam rejimi istemiyorum. Parlamenter sistem istiyorum. Her kuruşun hesabını veren bir sistem istiyorum. Ben siyaseti zenginleşme aracı olarak gören bir kültürden gelmiyorum. Hiçbir zaman hiçbir yerde haram lokmaya el uzatmadım. Kimsenin hakkını yemedim. Hiçbir zaman beni mal varlığımla tehdit edenlerin arkasında selam durmadım."
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı adaylık sinyali olarak algılanırken, CHP Grubu bu sözlerini ayakta alkışladı.
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