İYİ Parti'den Berat Albayrak açıklaması

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası Başkanlığı'ndan Murat Uysal'ın alınıp yerine Naci Ağbal'ın getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tatlıoğlu, "Merkez Bankası Başkanlığı yıllık nöbete dönmüştür" dedi.

Türkiye’de merkez bankacılığının öldüğüne bir kez daha şahit olmaktayız" diyen Tatlıoğlu şöyle devam etti:



Açıklamasının ardından, Berat Albayrak’ın sosyal medya üzerinden yayımladığı istifa yazısını da değerlendiren Tatlıoğlu, "İnstagramı en ciddi ve en dikkatli okuması gereken Sayın Erdoğan’dır" ifadesini kullandı.

İstifanın sosyal medya üzerinden yayımlanmasına da tepki gösteren Tatlıoğlu şöyle devam etti:



Dünyanın aklı başında hiçbir ülkesinde hiçbir Merkez Bankası Başkanı sabaha karşı bu şekilde görevden alınmaz, verilmez. Kurallar çalışmıyorsa sistemden bir şey beklemek beyhudedir. Merkez Bankasının etkinliği ve hüviyeti, özelliği ve özerkliği son 10 yıldır Sayın Erdoğan yönetiminin kurumsal yapıyı yıkıcılığından kurtulamamıştır. Merkez Bankası’nın geldiği nokta Türkiye için olumsuzdur ve bunun maliyetlerini görmekteyiz. Sadece 10 aylık döviz kurunun farklılığı dış borçlar üzerinden Türkiye’ye maliyeti 900 milyar liradır. 2021 yılı toplam vergi gelirlerine denktir bu. Milletin ihtiyaçlarının neden karşılanmadığını görüyoruz. Bu yönetim Türkiye için gerçekten çok ciddi maliyet oluşturmaktadır. Dün akşamdan beri Türkiye’nin bir bakanı da yoktur. Adeta bir ciddiyetsizlik örneğidir. İnstagramdan, sosyal medya üzerinden devletçilik oyunları oynanıyor.

Milletin bu kadar sorunu varken sosyal medya üzerinden devletçilik oynamak son derece üzücüdür, acziyet ifadesidir. Türkiye bu değildir, Türkiye’nin geleneği bunlar değildir. Bu mesajları en iyi en dikkatli, başından başlayıp sonunda Allah onumuzu hayırlı etsine kadar bu mesaj eğer doğruysa bizzat Sayın Erdoğan’ın okuyup düşünüp seçime kadar ne yapması gerektiği sonucunu çıkarması gerekir. Hala meşhur iletişim Başkanlığımızdan bir açıklama yok.

