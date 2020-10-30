İYİ Parti'de yeni kriz! Ümit Özdağ, bu kez o ismi hedef aldı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik 'FETÖ' suçlamasının ardından partide başlayan krizde yeni gelişmeler yaşanıyor. Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu hakkındaki açıklamasının ardından disipline sevk edildi.

Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in FETÖ ve Leyla Zana paylaşımlarını hatırlatarak İYİ Parti yönetimini eleştirdi.



İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı ve GİK Üyesi Bahadır Erdem'in Leyla Zana hakkında tweetini paylaşan Ümit Özdağ'ın açıklaması şöyle oldu:



Bahadır Erdem 17 Kasım 2015 tarihinde yaptığı paylaşımda "Sakın ola ki Leyla Zana'ya bir kere daha dokunulmasın Kürt halkı için ömrünü adamıştır Türkiye'ye barış gelecekse Leyla Zana olmadan olmaz." ifadelerini kullandı.



Özdağ ayrıca, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un Bahadır Erdem'le ilgili bir mesajını da paylaştı. Koncuk o mesajında "Dava adamlarına, kurucularımıza kara liste, bu arkadaşlara divan üyeliği! Soru şu: Bu arkadaşı İYİ Partiye kim getirdi? Kim allayıp, pullayıp sundu? Operasyon mu arıyorsunuz? İşte size operasyon! Böyle zihniyete sahip kişilerle nereye gitmeyi umut ediyordunuz?" dedi.Koncuk o açıklamasında ayrıca, Bahadır Erdem'in Leyla Zana ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında eski paylaşımlarını mesajına ekledi.



"Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara "Genel Başkan yardımcım" demek için kurmadılar. İYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık. İYİ Parti, Türk Milleti, Türk Devleti, Türk Vatanı, Türk Bayrağı diyenlerin partisidir."

