İYİ Parti'de şimdi de WhatsApp krizi
İYİ Parti'de şimdi de WhatsApp krizi yaşanıyor.
GÜNDEM 27.09.2020, 08:10
1
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın kendisini partinin WhatsApp grubundan çıkardığını söyledi.
İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı’da yaşanan 'liste krizi'nin ardından sular durulmuyor.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, yeni divan ilan edilinceye kadar görevlerinin devam ettiğini belirterek, kendisini partinin WhatsApp grubundan çıkaran Uğur Poyraz'a tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Temizer, şu ifadeleri kullandı:
'İlk 75'te olsa dahi oy verilmeyecekler' listesinde ismi bulunan Yavuzer, kurultayda Genel Başkan Meral Akşener'in konuşması sırasında söz konusu listenin telefonlara gelmeye başladığını, önce ihtimal vermediklerini belirterek, "Salı günü ispatlandı ki bu Sayın Koray Aydın tarafından ortaya çıkarılmış bir liste. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var. Hoş olmadı" demişti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, partideki liste kriziyle ilgili, "Bu büyük bir hatadır. Bu hata Sayın Koray Aydın'ın hatasıdır. Koray Bey, bu hatanın bedelini mutlaka ödemelidir, önünü açmalıdır hem partinin hem genel başkanın ve parti yönetiminde de bulunmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Yeni Divan ilan edilinceye kadar görevimiz devam etmektedir. Buna rağmen @iyiparti Genel Sekreteri şahsımı whatsapp haberleşme grubundan çıkarmıştır. Yani birleştirici olması gereken @UGUR__POYRAZ, bizi dışlayıcı tutumu ile bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Kınıyorum."
İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı’da yaşanan 'liste krizi'nin ardından sular durulmuyor.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, yeni divan ilan edilinceye kadar görevlerinin devam ettiğini belirterek, kendisini partinin WhatsApp grubundan çıkaran Uğur Poyraz'a tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Temizer, şu ifadeleri kullandı:
'İlk 75'te olsa dahi oy verilmeyecekler' listesinde ismi bulunan Yavuzer, kurultayda Genel Başkan Meral Akşener'in konuşması sırasında söz konusu listenin telefonlara gelmeye başladığını, önce ihtimal vermediklerini belirterek, "Salı günü ispatlandı ki bu Sayın Koray Aydın tarafından ortaya çıkarılmış bir liste. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var. Hoş olmadı" demişti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, partideki liste kriziyle ilgili, "Bu büyük bir hatadır. Bu hata Sayın Koray Aydın'ın hatasıdır. Koray Bey, bu hatanın bedelini mutlaka ödemelidir, önünü açmalıdır hem partinin hem genel başkanın ve parti yönetiminde de bulunmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Yeni Divan ilan edilinceye kadar görevimiz devam etmektedir. Buna rağmen @iyiparti Genel Sekreteri şahsımı whatsapp haberleşme grubundan çıkarmıştır. Yani birleştirici olması gereken @UGUR__POYRAZ, bizi dışlayıcı tutumu ile bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Kınıyorum."
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Trabzonspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Fenerbahçe
|2
|4
|11. Kasımpaşa
|3
|3
|12. Sivasspor
|2
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. Gaziantep FK
|3
|2
|15. Konyaspor
|1
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Denizlispor
|2
|1
|18. Malatyaspor
|3
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. İstanbulspor
|3
|6
|3. Adanaspor
|3
|5
|4. Samsunspor
|2
|4
|5. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|6. Adana Demirspor
|2
|4
|7. Giresunspor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Balıkesirspor
|3
|3
|10. Bursaspor
|3
|3
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bandırmaspor
|2
|3
|13. Ankaraspor
|2
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Altay
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|3
|9
|2. Leicester City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Chelsea
|3
|4
|7. Tottenham
|2
|3
|8. Man City
|1
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Brighton
|3
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Newcastle
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. West Bromwich
|3
|1
|17. Burnley
|2
|0
|18. West Ham
|2
|0
|19. Sheffield United
|2
|0
|20. Fulham
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Valencia
|3
|4
|5. Real Madrid
|2
|4
|6. Villarreal
|2
|4
|7. Celta de Vigo
|2
|4
|8. Getafe
|2
|4
|9. Osasuna
|2
|3
|10. Cádiz
|2
|3
|11. Huesca
|3
|2
|12. Eibar
|2
|1
|13. Deportivo Alaves
|3
|1
|14. Real Valladolid
|2
|1
|15. Atletico Madrid
|0
|0
|16. Barcelona
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Elche
|1
|0
Sayfalar Tümü