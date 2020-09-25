İYİ Parti'de ‘Seçilmeyecekler listesi’ni yapan isim ortaya çıktı
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, partinin Genel İdare Kurulu belirlenirken tartışmalara neden olan ‘seçilmeyecekler’ listesini kendisinin hazırladığını açıkladı.
GÜNDEM 25.09.2020, 08:10
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Hürriyet gazetesinden Gamze Kolcu’nun haberine göre, Hocaoğlu “Ben daha listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim” dedi.
Milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ayhan Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer gibi isimler olan listeyi kendisinin hazırladığını açıklayan Hocaoğlu, "Sayın Koncuk, siz ve Ümit Özdağ’ı benim sildiğimin kanıtı işte o listedir. Birazcık muhakeme yapabilseydiniz, liste, sizin tabirinizle yukarıdan gelseydi, listeyi veren sizin olmadığınızı da bilecek kadar zekiydi. Listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim. Bakacağım yüze tükürmem; tükürdüğüm yüze de bakmam.” diye konuştu.
Hocaoğlu, Koncuk’un desteklediği adayların sıra numaralarını delegelere mesaj attığını da öne sürdü.
Milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ayhan Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer gibi isimler olan listeyi kendisinin hazırladığını açıklayan Hocaoğlu, "Sayın Koncuk, siz ve Ümit Özdağ’ı benim sildiğimin kanıtı işte o listedir. Birazcık muhakeme yapabilseydiniz, liste, sizin tabirinizle yukarıdan gelseydi, listeyi veren sizin olmadığınızı da bilecek kadar zekiydi. Listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim. Bakacağım yüze tükürmem; tükürdüğüm yüze de bakmam.” diye konuştu.
Hocaoğlu, Koncuk’un desteklediği adayların sıra numaralarını delegelere mesaj attığını da öne sürdü.
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