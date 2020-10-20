İYİ Parti'de ortalık karıştı! Ümit Özdağ'ın ihracı isteniyor

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, Ahmet Hakan'ın 'Tarafsız Bölge' programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesi sonrasında parti içinden tepkiler gelmeye başladı.

İstanbul il ve ilçe teşkilatları, İYİ Parti Genel Merkezi'ne Ümit Özdağ'ın disipline sevk edilerek ihraç edilmesi konusunda imzalı yazı gönderdi.

Konuya dair gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"19.10.2020 tarihinde CnnTürk Tarafsız Bölge Programına konuk olan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın gerçek dışı beyan ve iftiralarını şiddetle kınıyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar üyelerimizle birlikte büyük bir emek ve özveri ile bugünlere getirdiğimiz partimizin, İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu üzerinden asılsız söylem ve iftira kampanyası ile yıpratılmasına artık daha fazla müsaade etmemizin imkanı kalmamıştır.

Bu bağlamda bizlerin İl Başkanımız Sayın Satuk Buğra Kavuncu'ya olan inancı güveni ve desteği tamdır. Her şartta yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."



