İyi Parti'de 'liste' tartışmasının ardından 'WhatsApp' krizi
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın kendisini partinin WhatsApp grubundan çıkardığını söyledi.
GÜNDEM 26.09.2020, 20:55
İyi Parti’nin 2. Olağan Kurultayı’da yaşanan 'liste krizi'nin ardından sular durulmuyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, yeni divan ilan edilinceye kadar görevlerinin devam ettiğini belirterek, kendisini partinin WhatsApp grubundan çıkaran Uğur Poyraz'a tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan Temizer, şu ifadeleri kullandı:
“Yeni Divan ilan edilinceye kadar görevimiz devam etmektedir. Buna rağmen @iyiparti Genel Sekreteri şahsımı whatsapp haberleşme grubundan çıkarmıştır. Yani birleştirici olması gereken @UGUR__POYRAZ, bizi dışlayıcı tutumu ile bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Kınıyorum.”
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan Temizer, şu ifadeleri kullandı:
“Yeni Divan ilan edilinceye kadar görevimiz devam etmektedir. Buna rağmen @iyiparti Genel Sekreteri şahsımı whatsapp haberleşme grubundan çıkarmıştır. Yani birleştirici olması gereken @UGUR__POYRAZ, bizi dışlayıcı tutumu ile bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Kınıyorum.”
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